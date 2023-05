Portopalo, pesce sottomisura: sequestro e multa

Attività di controllo della Guardia Costiera di Siracusa sulla filiera della pesca nel tardo pomeriggio del 12 maggio. I militari, nel territorio di Portopalo, hanno intercettato un automezzo che trasportava pesce sottomisura pronto ad essere immesso illegalmente nella filiera commerciale.

Il personale militare ha provveduto al sequestro di 24 chili di prodotto ittico e ad elevare la prevista sanzione amministrativa a carico del conducente del veicolo.

Sul posto è intervenuto anche il personale del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del A.S.P. di Noto, che ha accertato l’idoneità al consumo umano del prodotto ittico sequestrato che è stato donato in beneficienza. La Capitaneria di porto di Siracusa ricorda come le sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme sulla tracciabilità partono da 1.500 euro, mentre quando l’illecito riguarda il trasporto e la commercializzazione del prodotto ittico sottomisura la sanzione amministrativa può arrivare ad un massimo di 25.000 euro in relazione al peso del prodotto commercializzato.