Auto in fiamme a Palermo: tre giovani ustionati, uno è in gravi condizioni

Un'auto è andata in fiamme questa sera a Palermo in viale Regione Siciliana; tre persone che erano a bordo sono rimaste ustionate. Sono un giovane di 25 anni che ha ustioni al volto al collo e alle braccia; un altro di 24 anni e un terzo di 35 anni. Sono stati portati tutti al centro grandi ustionati dell'ospedale Civico. Le condizioni del 25 enne sono le più gravi. A spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione il proprietario della vettura aveva ritirato oggi l'auto dopo avere fatto realizzare l'impianto a gas. Mentre i tre erano in auto uno ha acceso la sigaretta ed è scoppiato l'incendio.

