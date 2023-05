Avola, gli perquisiscono la casa e trovano hashish e coca: ai domiciliari

Continuano senza sosta in tutta la provincia i servizi finalizzati al contrasto e repressione dei reati inerenti il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nella decorsa serata, gli investigatori del Commissariato di Avola, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 37 anni già noto alle forze di polizia.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione dello spacciatore gli investigatori lo trovavano in possesso di 72 grammi di hashish e 13 grammi di eroina, in parte già confezionate per essere destinate allo spaccio. All’interno dell’appartamento venivano rinvenuti, inoltre, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti accompagnavano l’arrestato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.