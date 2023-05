Aureum School a Vittoria: gli studenti interrogano il mondo della sanità

Parte da Vittoria un’iniziativa che coinvolge scuola e mondo della sanità, due assi portanti del sistema Italia, molto spesso misconosciuti, poco considerati, afflitti da mille problemi. L’iniziativa, una “piattaforma di riflessione” per migliorare le prospettive di vita delle nuove generazioni, è stata promossa e ideata dall’Associazione Belle e Buone Arti, l’Italia delle eccellenze e organizzata dall’associazione “One day at time aps Giovanni Lo Magno”, fondata da Maria Antonella Magrì e Rosario Lo Magno, genitori di Giovanni Lo Magno, un ragazzo sedicenne, morto due anni fa, dopo aver lottato per quattro anni contro la malattia.

Ha collaborato all’organizzazione, il Comitato “Vittoria Dona”, con l’adesione del Soroptimist Vittoria, Inner Wheel, Fidapa Italy e Associazione Sportello Ascolto Donna. Ha presentato la giornalista Sonia Iacono.

Il premio AUREUM SCHOOL - sezione AUREUM SALUTE, prima edizione, è stato assegnato a due operatori d’eccellenza del mondo della sanità siciliana e a un giovane ricercatore.

L’AUREUM SCHOOL 2023 è andato al giovane comisano Fabio Gurrieri, neo-laureato in Biotecnologie farmaceutiche, che ha vinto una prestigiosa borsa di studio Erasmus+ nell’ambito della ricerca oncologica a Rotterdam, dove si specializzerà nello sviluppo di organoidi a livello dei tumori gastrointestinali e fegato. Il premio è stato consegnato da Biagio Tinghino, presidente del Comitato “Vittoria Dona” e Salvatore Sallemi, general manager di “Sallemi Carburanti” (main sponsor dell’evento).

Il premio AUREUM SALUTE è stato assegnato ad Andrea Di Cataldo, professore associato di Pediatria dell'Università di Catania, direttore dell’Unità Operativa di Diagnosi e Terapia dei Tumori Pediatrici del Policlinico di Catania, con questa motivazione: “per l’impegno professionale e scientifico nella cura delle patologie tumorali di bambini e adolescenti, e la costante e premurosa vicinanza ai loro famigliari”. Emblematicamente, a consegnare il premio sono stati Maria Antonella Magrì e Rosario Lo Magno, fondatori dell’associazione “One day at time aps Giovanni Lo Magno”.

Premio AUREUM SALUTE anche per Stefano Cordio, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo - Ragusa ‘per la cura’ - come parola del cuore – dedicata al paziente, prima di tutto come persona, con professionalità e preparazione di eccellenza”. A consegnare il premio sono stati due pazienti. Nancy Schilirò (della Sallemi Carburanti) e Tiziano Toffolo, riconoscenti per la vittoria ottenuta contro il tumore, grazie alle cure del dottor Cordio e del suo staff.