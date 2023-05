Festa da ballo non autorizzata, un denunciato a Priolo

Predisposti servizi, pianificati dal Questore Benedetto Sanna, hanno consentito agli agenti del Commissariato di Priolo Gargallo di denunciare il rappresentante legale di un esercizio pubblico ubicato a Marina di Priolo per aver organizzato una serata danzante non autorizzata.

Gli investigatori hanno accertato che, il pomeriggio del 7 maggio scorso, in una struttura balneare era stata organizzata una festa da ballo con 200 persone senza la prevista licenza di polizia e senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, trattandosi di trattenimento svolto in locali aperti al pubblico senza avere ricevuto la verifica di agibilità.