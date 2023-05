Gara annullata pulizie al Comune di Ragusa: non ci sono risposte

"Perché è stata annullata la gara del servizio di pulizia degli immobili comunali? E, soprattutto, perché non è stata data ancora una risposta alle legittime richieste dei lavoratori fortemente preoccupati sulla loro continuità occupazionale e reddituale?". Sono gli interrogativi sollevati dal consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, dopo avere preso atto della fase di stallo che sta caratterizzando questa vertenza così come segnalato, tra l'altro, dal sindacato.

"Condivido e faccio mia - prosegue Chiavola - la preoccupazione manifestata dalla Fisascat Cisl. E, d'altro canto, non può essere la campagna elettorale a bloccare tutto. Ci vuole un attimo di discernimento e comprendere quale, eventualmente, potrebbe essere quel percorso che si rende necessario per assicurare le dovute risposte a chi, in questo caso, ne ha fortemente bisogno. Non vorremmo che accadesse la stessa cosa che, con un improvvido silenzio, ha minato il futuro di cinque operai addetti alla manutenzione stradale, non più assunti. Mi auguro, dunque, che l'amministrazione comunale possa sbloccare questa fase di stallo, dando risposte concrete ad almeno trenta famiglie".(ITALPRESS).