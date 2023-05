Catania, ruba un paio di occhiali da un'auto: arrestato

Nella notte del 12 maggio, personale delle Volanti di Catania veniva inviato in via Transito per la segnalazione di un furto in atto su un’autovettura. In particolare, veniva segnalata una persona, della quale veniva fornita una descrizione, che aveva appena infranto il finestrino di un’auto.

Gli Agenti si portavano sul posto e dopo la perlustrazione della zona individuavano l’uomo segnalato in piazza Mazzini, un pregiudicato catanese risultante sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità sita in provincia di Agrigento.

L’uomo, dopo aver infranto il finestrino della macchina, aveva asportato due paia di occhiali da sole.

Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria che disponeva il ripristino degli arresti domiciliari presso la comunità dove la misura doveva essere scontata. Quanto rubato è stato invece restituito alla legittima proprietaria, che al contempo formalizzava denuncia.