Noto, droga nascosta nel reggiseno e nel frigo: la Polizia arresta una donna

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno sottoposto a controllo, nel centro storico netino, un’autovettura alla cui guida vi era una donna già nota alle forze dell’ordine.La donna, sottoposta a perquisizione, veniva trovata in possesso tre mini-contenitori in plastica (quelli delle sorprese dell’uovo di cioccolata) occultati nel reggiseno, che contenevano 39 dosi di cocaina.

La perquisizione veniva estesa all’abitazione della donna ove, nella camera da letto, venivano rinvenuti altri contenitori in plastica per il confezionamento dello stupefacente, circa 4 mila euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, ed un quaderno contabile che dava riscontro degli incassi dell’attività di spaccio.

In un secondo immobile, di cui la donna aveva disponibilità possedendone le chiavi, venivano rinvenuti, all’interno di un frigorifero, del nastro adesivo, dosi di hashish e marijuana e un coltello da cucina usati per il conferimento. All’interno del microonde, infine, è stata rinvenuta una pistola Kimar con 4 proiettili di piccolo calibro. Per tali motivi, la donna è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posta agli arresti domiciliari.