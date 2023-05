Palermo, presentata la terza edizione del Sicilia Jazz Festival Summer

Dal 23 giugno al 2 luglio si svolgerà a Palermo la terza edizione del Festival promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo - al Real Teatro Santa Cecilia, Ridotto dello Spasimo, Steri, Palazzo Butera e Teatro di Verdura. Grazie alla convinta collaborazione e la sinergia istituzionale con il Comune di Palermo, il Brass Group e le Istituzioni musicali regionali dell’Alta Formazione, dal 23 giugno al 2 luglio, per il terzo anno consecutivo, dopo il successo delle precedenti edizioni e quello della preview di gennaio, saranno proposti più di 100 concerti, di cui 10 produzioni orchestrali originali in scena in alcuni siti del centro storico di Palermo quali Palazzo Butera, Palazzo Chiaramonte Steri, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo. Sono previste 4 prime assolute di produzioni inedite appositamente commissionate, tanti concerti esclusivi con solisti di fama internazionale e le giovani eccellenze dei conservatori siciliani costituite da big band e dagli allievi delle istituzioni musicali AFAM. Per la terza edizione del Sicilia Jazz Festival Summer scorrono nel cartellone grandi nomi del mondo artistico internazionale come Marcus Miller in scena allo Steri il 23 giugno alle ore 21-30 ed ancora Anastacia, Gregory Porter, The Manhattan Transfer, gli Earth Wind & Fire experience, Bob Mintzer.