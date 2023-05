Il Messina batte la Gelbison (1 a 0) e rimane in serie C: gol decisivo del messinese Ragusa

Grande festa a Messina per la salvezza della squadra di Ezio Raciti. I peloritani restano in serie C grazie al successo, per 1-0, contro la Gelbison. Il match era valido per il ritorno dei playout del girone C di Lega Pro. I peloritani avevano perso in Campania contro i rossoblù per 1-0 ma con lo stesso risultato ottenuto al Franco Scoglio, è stato il miglior piazzamento in classifica a risultare decisivo. Il gol l'ha firmato Ragusa, ex attaccante del Sassuolo in Serie A (ma messinese di nascita) al minuto 82. Di fronte ai quasi settemila sostenitori siciliani giunti a spingerela squadra. Nei minuti di recupero, più volte la Gelbison ha sfiorato la rete del pareggio, ma si è dovuta arrendere ai guantoni di Fumagalli e alla sfortuna.

(FOTO; GDS.IT)