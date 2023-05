Calcio: al Palermo non basta un bel primo tempo: vince il Cagliari in rimonta, finisce 2 a 1 per i sardi

Il derby delle Isole va al Cagliari che ottiene la terza vittoria di fila. Al Palermo un buon primo tempo non basta, rosanero battuti 2 a 1 all’Unipol Domus. Gli uomini di Corini a questo punto sono ottavi in classifica e per andare ai play-off devono battere un Brescia che si giocherà la salvezza: un pareggio contro i lombardi potrebbe non bastare.

Per il Cagliari di Ranieri (nella foto) terza vittoria consecutiva. Il successo in rimonta contro il Palermo porta la firma di Deiola e Lapadula, ora a quota 20 nella classifica cannonieri.

La squadra rossoblù è a un solo punto dal Sudtirol. Per agguantare il quarto posto, il Cagliari deve vincere a Cosenza venerdì prossimo, nell'ultima gara di campionato. E sperare che invece l'undici di Bisoli non faccia tre punti contro il Modena.

Per il Cagliari una partita cominciata male; Palermo, senza il bomber Brunori, più vivace e grintoso nei primi minuti. E il gol sembra la logica conseguenza: distrazione su angolo e Segre, in gol anche all'andata contro il Cagliari, mette dentro tutto solo. È il 16'. Al 25' disattenzione della difesa rosanero: Deiola dal dischetto fa 1-1 su cross di Nandez. Al decimo del secondo tempo secondo giallo per Marconi e Palermo in 10. Pochi minuti dopo Lapadula porta in vantaggio i padroni di casa. Il Palermo non riesce a reagire e il risultato non cambia.