Acireale, medaglie di commiato a tre poliziotti in pensione

Nei giorni scorsi, l’Ispettore Superiore Tecnico Cosimo CIAMPI, l’Ispettore Superiore Francesco MONDO e il Vice Sovrintendente Aurelio PARATORE, tutti appartenenti al Commissariato Centrale di Acireale, sono andati in pensione per raggiunti limiti d’età. I tre poliziotti, noti alla cittadinanza acese per le loro apprezzate qualità, hanno prestato servizio per il Commissariato di Acireale con passione e professionalità, riscuotendo stima dai superiori e dai colleghi.

Il Dirigente del Commissariato di Acireale, nell’ambito di momenti conviviali in cui, tra ricordi e sorrisi, non sono mancati momenti di commozione, ha consegnato loro le medaglie di commiato personalizzate, conferite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i lunghi anni di servizio prestati con merito nella Polizia di Stato, esprimendogli i più vivi auguri affinché il nuovo capitolo di vita che sta per aprirsi sia ricco di soddisfazioni.