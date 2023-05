Polstrada Ragusa e Polizia maltese insieme per controlli sulla statale 514

La Polizia Stradale Italiana e quella Maltese, nell’ambito della collaborazione con ROADPOL-Network Europeo delle Polizie Stradali, hanno effettuato, lo scorso giovedì 11 maggio, sulla Strada Statale 514, controlli congiunti che hanno visto la partecipazione di ELA- L'Autorità europea del lavoro, del locale Ispettorato del lavoro della Regione Siciliana, l’Autorità del Lavoro Maltese (JobsPlus) e delle unità Cinofile della Polizia di Stato. I controlli hanno riguardato principalmente i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, gli autobus ed i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

Durante i controlli si è quindi proceduto alla verifica dell’idoneità dei conducenti, al rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché sulle normative del lavoro.

Nel corso dell’operazione si è proceduto al controllo di 15 mezzi pesanti, 3 autobus, 29 autoveicoli e 63 persone. Si è proceduto alla contestazione di 28 violazioni di cui 2 per il superamento dei limiti di velocità, 5 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 6 relative al cronotachigrafo, 1 per la mancanza delle copertura assicurativa, 1 per non aver mai conseguito la patente di guida e 13 altre infrazioni. Sono state ritirate 5 patenti e decurtati 50 punti patente. Inoltre, sono stati controllati 6 lavoratori del settore autotrasporto che sono risultati regolari alle normative di settore.