Incidente stradale davanti all'ospedale di Avola e lite al Pronto soccorso

Hanno litigato al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola le persone coinvolte nell’incidente stradale tra tre auto avvenuto ieri in prossimità dell'ospedale. In una prima ricostruzione, sembrava che prima avessero avuto uno scontro in ospedale per poi inseguirsi con le auto fino al tamponamento ma gli agenti della Polizia municipale di Avola sono riusciti a chiarire la vicenda. Ci sono dei feriti ma le loro condizioni non sarebbero gravi, secondo alcune fonti delle forze dell’ordine, intervenute dopo l’incidente. Il tamponamento ha creato dei forti rallentamenti alla circolazione, del resto la zona in questione è molto sensibile, non solo per la presenza dell’ospedale ma anche perché conduce all’ingresso di Avola.

(foto Franco Assenza)