Forte vento in Sicilia e disagi: un Tir si ribalta sulla Palermo-Messina

Forte vento in Sicilia e disagi segnalati soprattutto in provincia di Messina. Per le forti raffiche un tir, al chilometro 141 dell'A20 Messina-Palermo, in direzione della città dello Stretto, si è ribaltato su un fianco, occupando praticamente tutta la carreggiata, nei pressi dello svincolo di Tusa, vicino a una delle tante gallerie nel percorso. Il traffico è stato chiuso tra Cefalù e Santo Stefano di Camastra, sia per le forti raffiche di vento sia per spostare il tir. Sul posto agenti della polizia stradale di Buonfornello e i tecnici del Cas, la società che gestisce l'autostrada. Sempre nel pomeriggio la strada statale 113 Settentrionale Sicula era stata chiusa al traffico ad Acquedolci per la presenza, al km 113,700, di un albero in carreggiata a causa del forte vento. Il tutto è stato poi rimosso dai vigili del fuoco e dagli uomini dell'Anas.