Seggi aperti in Turchia: si vota per le Parlamentari e Presidenziali

Sono iniziate alle 8 ora locale , le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per le elezioni parlamentari e presidenziali. I seggi resteranno aperti fino alle 17 ora locale, le 16 in Italia. Compreso il numero dei residenti all'estero, gli aventi diritto sono in tutto oltre 64.1 milioni di persone e possono votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto almeno 18 anni. I giovani maggiorenni che hanno diritto di voto per la prima volta nella loro vita sono 4.904.672