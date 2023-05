Il futuro dell'aeroporto di Comiso, la Cna: sindacati esclusi dalle riunioni operative

“Le vicende che riguardano l’aeroporto di Comiso, a seguito della rottura dei rapporti contrattuali tra la Sac e la compagnia aerea Ryanair, stanno creando non poche preoccupazioni nel tessuto produttivo ed economico del nostro territorio”. Inizia così la lettera aperta che la Cna territoriale di Ragusa ha trasmesso in queste ore al commissario straordinario del Libero consorzio dei Comuni, Salvatore Piazza. “Molte aziende – spiegano il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale, Carmelo Caccamo (da destra nella foto) – hanno investito molto in questi anni in termini di immagine, di ricettività e di occupazione. Come Cna, nei giorni scorsi, abbiamo avuto modo di manifestare pubblicamente il grido d’allarme dei nostri operatori rispetto al momento di incertezza che si è venuto a creare a causa di quanto avvenuto. Da questo punto di vista siamo fiduciosi che i nuovi accordi commerciali che via via si stanno instaurando potranno assicurare un incremento dei voli nazionali ed esteri e, soprattutto, garantire una maggiore quantità di tratte per continuare a essere il punto di riferimento dei turisti in una delle più belle mete d’Italia”.

“Purtuttavia abbiamo appreso con disappunto che la riunione dal commissario Piazza convocata per giovedì scorso è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. Siamo pertanto rimasti sinceramente basiti nell’apprendere successivamente da una comunicazione del commissario che l’assemblea dei sindaci riunitasi comunque lo scorso 11 maggio ha deciso di convocare una nuova riunione sulle problematiche relative all’aeroporto di Comiso per il 19 alle 10 invitando soltanto i vertici Sac e la deputazione nazionale e regionale ed escludendo le parti datoriali e sindacali che sarebbero coinvolte solo per un incontro successivo, non si capisce bene quando e se sempre alla presenza dei dirigenti della Sac. Riteniamo che sarebbe un grave errore trattare in questo modo palesemente discriminatorio le associazioni di categoria e i sindacati".