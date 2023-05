Assolto a Catania direttore di I Love Sicilia: non diffamò Pellegrino (Fi)

Il tribunale di Catania ha assolto Antonio Condorelli, attuale direttore di LiveSicilia, accusato di diffamazione a mezzo stampa dall'ex parlamentare di Forza Italia Riccardo Pellegrino e condannato il politico al pagamento delle spese. Per il giornalista, difeso in sede penale dagli avvocati Francesco e Nicola Condorelli Caff, si tratta - dopo le denunce di Pellegrino - della terza assoluzione dopo aver vinto anche in sede civile. Il giudice ha ritenuto sussistere la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica: "non può prescindersi - argomenta - il requisito della verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica, in ogni caso il giornalista ha l'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio sulla veridicità. Il giornalista ha fornito ampio spazio alla replica del politico nello stesso articolo". Su queste basi, Condorelli è stato assolto perché il fatto non sussiste.