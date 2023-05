Polposte, fa tappa a Catania 'Una vita da social'

X edizione di “Una vita da social”. Si ripropone la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato, cofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con un Tour itinerante su tutto il territorio nazionale, 90 le città interessate.

Gli operatori del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, attraverso un truck allestito con un’aula didattica, incontreranno lunedì 15 maggio a Catania, a partire dalle ore 10:30, nel quartiere Librino presso l’area esterna del Commissariato di Polizia, studenti, genitori e insegnanti degli istituti comprensivi "Angelo Musco", “Pestalozzi” e "Campanella-Sturzo ", alla scopo di educare i partecipanti, con un linguaggio semplice, esplicito e adatto a tutte le fasce di età, sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell’adescamento online, sull’importanza della sicurezza della privacy e della sicurezza online.

“Dai dati in nostro possesso e dagli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado che svolgiamo ogni giorno, dichiara il dirigente del Centro Operativo Marcello La Bella- si conferma l’estrema importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione affinché la rete sia per i ragazzi una grande opportunità e non un limite.”

Nel corrente anno scolastico la Polizia Postale di Catania ha svolto 152 incontri presso gli istituti scolastici, dialogando con circa 23.000 studenti ed oltre 2200 insegnanti.