Secondo appuntamento a Catania di 'Cittàinsieme' coi candidati a sindaco

Proseguono gli incontri che CittàInsieme organizza, come di consueto, per fare conoscere alla cittadinanza tutti i candidati a Sindaco di Catania.

Il secondo incontro avrà luogo mercoledì 17 maggio alle ore 20.00 ed avrà ospiti i candidati Vincenzo Drago, Giuseppe Lipera, Gabriele Savoca, Lanfranco Zappalà. L'appuntamento si terrà nella sede di CittàInsieme, in Via Siena 1.

Sarà l’occasione per conoscere la visione di città, i programmi e le priorità di ciascun candidato mettendoli a confronto con le analisi e le proposte emerse sui vari ambiti di vita della città, durante le cinque affollate assemblee cittadine “Catania, restare o scappare?” svoltesi a CittàInsieme nei mesi scorsi. Sarà inoltre previsto, come di consueto, un ampio spazio alle domande e agli interventi dei cittadini e delle associazioni presenti.