Tennis, il palermitano Cecchinato passa al terzo turno degli 'Internazionali d'Italia'

Il palermitano Marco Cecchinato al terzo turno degli "Internazionali d'Italia", Atp 1000 da 7.705.780 euro in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il 30enne palermitano, numero 83 del mondo, ha sconfitto Roberto Bautista Agut, numero 21 del seeding, con un doppio 6-2 in 1h17' di gioco. Lo spagnolo si era aggiudicato entrambi i precedenti. Per Cecchinato il prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra Fritz e Hanfmann.