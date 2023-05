Ars, Assenza (Fdi): i ddl non mancano servono le coperture del governo

I capigruppo di maggioranza attendono la riunione convocata dal presidente della Regione, Renato Schifani, per fare il punto sui lavori dell'Ars insieme ai presidenti delle commissioni. "I disegni di legge depositati dai parlamentari non mancano", dice Giorgio Assenza, capogruppo di FdI al Giornale di Sicilia. Ma a detta del deputato manca un certo lavoro di sostegno da parte del governo: "Il problema è che i ddl dopo che vengono assegnati alle commissioni servono le schede tecniche che devono essere preparate e che il governo assicuri la copertura quando è prevista spesa. Farci passare come se il Parlamento non vuole fare nulla non è corretto". Per Assenza esiste anche un problema di priorità: "Non può essere il ddl sulle province la priorità, almeno fino a quando la legge Delrio non viene abrogata a livello nazionale. Rischieremmo solo di fare un lavoro inutile come è già accaduto". Ma c'è anche un altro ordine di problemi evidenziato da Assenza, quello dei numeri in aula. "Purtroppo in alcuni casi non sono presenti molti deputati della maggioranza. Da questo punto di vista FdI non può rimproverarsi nulla, siamo sempre quasi tutti presenti".