Siracusa, si chiudono oggi i festeggiamenti per Santa Lucia di Maggio

E' il giorno dell'Ottava. Si conclude oggi la festa del Patrocinio di Santa Lucia, che ricorda il miracolo del 1646 quando in una situazione drammatica di carestia i siracusani chiesero aiuto alla patrona Lucia. I fedeli erano riuniti in preghiera in Cattedrale quando entrarono delle colombe e allo stesso tempo delle navi cariche di grano fecero ingresso al porto. Si celebra il ricordo di questo legame tra la martire e la sua città.

Stamane, nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, due celebrazioni eucaristiche presiedute da don Gianluca Belfiore, parroco di San Martino, e da don Alfio Li Noce, presidente della Fondazione Sant’Angela Merici. Oggi pomeriggio alle ore 17,30 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale, e alle ore 18,30 processione del Simulacro della Santa Patrona e delle Reliquie per le vie di Ortigia: piazza Duomo, via Picherali, largo Aretusa, via Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via delle Maestranze, piazza Minerva, piazza Duomo. Al termine il Simulacro della Santa Patrona verrà riposto nella nicchia nella Cappella di Santa Lucia.

Stasera l''ingresso del simulacro e delle reliquie nella Cattedrale e le fasi della chiusura della nicchia saranno trasmesse in diretta sul canale You tube dell'Arcidiocesi di Siracusa e sulle pagine facebook della Deputazione e dell'Arcidiocesi di Siracusa.