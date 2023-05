'Bimbimbici', non stecca la prima a Rosolini: 120 partecipanti

Neppure le nuvole ed un leggero vento hanno fermato la prima edizione di 'Bimbimbici', alla sua prima edizione a Rosolini. La manifestazione organizzata dalla Fiab di Noto, in collaborazione con l'amministrazione comunale, si è svolta in piazza Garibaldi. Sono stati 120 i partecipanti, tanti bambini, ma anche gli adulti, con in testa il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, entusiasta dell'evento, il presidente del consiglio comunale, Corrado Sortino, l'assessora allo Sport, Paola Micieli. "Lo rifaremo l'anno prossimo - ha affermato il sindaco - coinvolgendo pure gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole". Lo scopo di 'Bimbimbici' è quello di sensibilizzare i cittadini ed in particolare i ragazzi, sui temi dell'ambiente. 'Bimbimbici' a Rosolini è stato promosso da Giuseppe Caschetto e Saro Ragusa.