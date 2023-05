Schifani a Siracusa, passeggia a Ortigia e incassa applausi e selfie

Il presidente della Regione Renato Schifani ha incassato applausi e tante richieste di selfie ieri, mentre passeggiava nel cuore del centro storico di Ortigia.

Un forte segnale di apprezzamento da parte dei siracusani per il lavoro che sta facendo, ma soprattutto per avere salvato più di cinquemila posti di lavoro nella vertenza Lukoil di Priolo.

Il governatore è stato il protagonista della convention del centrodestra in vista delle amministrative a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina, espressione di Forza Italia, appoggiato da Fdi, Prima l'Italia, Dc, Mpa e tre liste civiche. Oltre ai temi strettamente politici legati al voto, Schifani ha parlato della situazione legata all'autostrada Palermo - Catania, che presto sarà commissariata e affidata al presidente della Regione che nominerà due subcommissari. "E' una vergogna che ci siano 48 deviazioni sul tracciato. Un vero e proprio scandalo. Noi la Sicilia non dobbiamo cambiarla, perchè è bella com'è, dobbiamo soltanto migliorarla". Schifani prima di lasciare Siracusa, accompagnato dal parlamentare all'Ars, Riccardo Gennuso, ha visitato la chiesa di Santa Lucia alla Badia a Ortigia.