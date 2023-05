Turismo, Galvagno: Pro Loco, realtà fondamentale

«L'interlocuzione delle istituzioni con le realtà presenti sul territorio deve essere costante.

È nostra intenzione cogliere e portare a beneficio della collettività le istanze avanzate e restare a disposizione di questa realtà fondamentale per la nostra terra e per i cittadini», lo ha dichiarato il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, intervenendo, con un collegamento in diretta, all'assemblea regionale delle Pro Loco aderenti all'Unpli in svolgimento nel teatro comunale "Salvatore Cicero" di Cefalù.