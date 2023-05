Maltempo, a Marsala allerta rossa: domani scuole chiuse

Le pessime condizioni meteo previste per domani, lunedì 15 maggio - confermate dall’allerta rossa diramata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - hanno indotto il sindaco Massimo Grillo a preannunciare alla cittadinanza la chiusura, a Marsala, delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. In pratica, il provvedimento è in corso di predisposizione. L’Ordinanza Sindacale include anche la chiusura del Cimitero, di Villa Cavallotti e dei Parchi pubblici