Incidente stradale questa sera sulla ex statale 115 Comiso-Ragusa. Per cause da accertare si sono scontrate due auto, una Renault Twingo e una Audi. Il bilancio è di quattro feriti che sono stati ricoverati all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Tra i feriti anche un bambino. Le condizioni dei feriti non sembrano destare preoccupazioni. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri.