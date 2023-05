Calcio, Play out serie D. Il Ragusa sommerge di gol il Real Aversa (6 a 0), salva la categoria e fa festa

Il Ragusa batte il Real Aversa nella gara play out e salva la serie D. Gli azzurri hanno seppellito di gol gli avversari: 6 a 0 il risultato finale al termine di una partita a senso unico. Il Real Aversa ha, in pratica, assistito alla esibizione del Ragusa. Il successo al cospetto di un migliaio di tifosi ragusani che hanno fatto festa insieme ai loro beniamini. I dirigenti campani hanno lamentato a fine gara le non perfette condizioni fisiche di almeno 8 giocatori colpiti da una intossicazione intestinale nel corso della notte che ha fortemente limitato le scelte e la prestazione dei granata ospiti.