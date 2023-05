A Rosolini 200 mila euro dalla Regione, si lavora alla stagione degli eventi (VIDEO)

Si parte con il Gran Galà dello Sport dal 16 al 18 giugno, per finire alla notte di San Silvestro 2023. Rosolini si prepara a vivere una nuoca stagione grazie all'accreditamento di 200 mila euro della Regione, arrivati al Comune grazie all'intercessione del parlamentare all'Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso. Questa mattina in un video messaggio sono arrivati i ringraziamenti ufficiali del primo cittadino, Giovanni Spadola e l'assessora al Turismo, sport e spettacolo, Paola Micieli, al deputato forzista. Il sindaco e assessora hanno specificato che "non ci sarà alcuno spreco di denaro pubblico, ma che i soldi della Regione verranno utilizzati per valorizzare il territorio, periferie comprese, con manifestazioni che richiameranno le antiche tradizioni popolari di Rosolini". Ancora da definire la presenza dell'artista clou durante l'Estate Rosolinese". La città ospiterà, tra l'altro anche una tappa del concorso di Miss Italia.