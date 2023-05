Modica, è morto a 73 anni il giornalista e conduttore TV Giorgio Fratantonio

E’ morto a 73 anni, stroncato in poco più di un anno da un male incurabile, il collega Giorgio Fratantonio, imprenditore, eclettico giornalista, conduttore televisivo. A lui è legato il concorso di poesia “EvViva la mamma”, dedicato alla memoria della madre, donna Raffaella, a cui era profondamente legato. E Giorgio se ne è andato proprio nel giorno della festa della mamma. Giorgio Fratantonio ha collaborato con Video Mediterraneo e con Canale 74 e per queste emittenti modicane ha realizzato moltissimi documentari sulle feste religiose in Sicilia. Tra quelle più popolari, la festa di San Giorgio, della Madonna delle Grazie, della Madonna Vasa Vasa Modica, la festa di Sant’Agata a Catania, San Corrado a Noto, e altri appuntamenti folcloristici nella Sicilia orientale. Era nota la sua passione per il mondo circense tanto che, da giovane, si è aggregato agli artisti del Circo Orfei e del Circo Togni lavorando come presentatore e animatore. Dopo aver saputo dai medici della sua malattia ha donato alla parrocchia di San Giorgio i paramenti sacri che aveva avuto in eredità da un alto prelato suo parente. I funerali si svolgeranno mercoledì 17, alle 10, nel Duomo di San Giorgio.