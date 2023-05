Noto - Pachino, strada dissestata ma l'ex Provincia non ascolta

Nei giorni scorsi ho chiesto nuovamente al dottor Domenico Percolla, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di intervenire con urgenza vista la situazione di grave pericolo esistente in diversi tratti della SP 19 Noto - Pachino a causa del manto stradale dissestato. E’ infatti indispensabile procedere al più presto ad interventi in grado di evitare il possibile verificarsi di gravi incidenti, soprattutto in vista del considerevole aumento del traffico veicolare con l’imminente avvio della stagione estiva". Lo scrive in una nota la sindaca di Pachino, Carmela Petralito.