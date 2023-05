Si è insediato il nuovo questore di Ragusa Trombadore

Si è insediato ufficialmente nel suo ufficio il nuovo questore di Ragusa, il modicano Vincenzo Trombadore, questore di Macerata dal 1° Dicembre del 2020. La sua conoscenza del territorio, grazie alle sue origini, sarà un aspetto importante nell'espletamento dei suoi compiti. ”Tornare a Modica è un ritorno ai profumi – ha affermato il questore Trombadore, 57 anni – ma la conoscenza del territorio si fa con i collaboratori, i funzionari, sulla loro e sulla mia esperienza". Tra le priorità del tessuto sociale ibleo, il questore ha ricordato quelle legate al controllo del territorio fra la gente, sicurezza pubblica, immigrazione e fenomeni connessi.

Notevole il curriculum del questore. Entrato in Polizia nel 1989, dopo il periodo di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia, è stato assegnato alla Questura di Torino, funzionario all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Commissariati; in missione a Brindisi e Bari in occasione dei servizi di ordine pubblico connessi all’emergenza profughi albanesi.

In servizio ai Centri Interprovinciali Criminalpol “Toscana di Firenze” (Dirigente Nucleo Antiracket in Versilia), “Sicilia Occidentale di Palermo” (attività info-investigative connesse alle stragi di “Capaci e Via D’Amelio” e Dirigente Nucleo Antiracket a Gela) e Vice Dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol “Sicilia Orientale di Catania”. E’stato inviato anche a Nuoro ed Orgosolo per indagini a seguito di sequestro di persona.

Tra gli incarichi ricoperti, Focal point per il Dipartimento P.S. in materia CBRNe e per le relative attività in gruppi di lavoro a Bruxelles, componente del Comitato scientifico dei Master di 1° e 2° livello CBRNe presso l’Università Tor Vergata di Roma - Dipartimento di Ingegneria Industriale, redigendo pubblicazioni scientifiche di settore, docente al C.A.S.D. (Centro Alti Studi della Difesa), Scuole di Polizia e presso l’Universita’ di Tor Vergata.