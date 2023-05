Truffa da 600 mila euro al mercato di Vittoria: 'tappo' a 17 concessionari

Un "tappo" da 600mila euro al mercato ortofrutticolo di Vittoria: una presunta truffa che ha colpito almeno 17 concessionari di box che hanno deciso di inviare un esposto alle autorita'. E poi un altro da 100mila euro: ortofrutta comprata e non pagata, a distanza di mesi. In base all'esposto, lo schema sarebbe stato attuato da due soggetti che avrebbero acquistato merce, dapprima non in grandi quantità, sfruttando il buon nome di una società affidabile per carpire la fiducia dei venditori. Pagamenti puntuali nei primi periodi, poi una volta acquisita la fiducia, sarebbero iniziati gli acquisti "in proprio" o con un'altra società di facciata e senza beni da poter eventualmente bloccare a garanzia dei pagamenti che non vengono piu' effettuati, a fronte di merce acquisitata anche in quantitativi consistenti. Prima qualche ritardo - "un momento di difficolta'", la giustificazione - poi qualche assegno a garanzia - "ma non lo cambiare ancora perche' i fondi a copertura stanno per arrivare" - e per finire, la sparizione dei compratori truffaldini.