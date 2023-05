Sconfitta e vomito a Ragusa, il presidente Emanuele Filiberto: "Squadra avvelenata"

La retrocessione in Eccellenza del Real Aversa fa andare su tutte le furie il presidente Emanuele Filiberto di Savoia, che denuncia un episodio clamoroso avvenuto in occasione del play-out del girone I di serie D perso per 6-0 sul campo del Ragusa. "Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia squadra", dichiara l'erede di Casa Savoia in una nota sulla sua pagina Facebook. "Abbiamo deciso di mandare in ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino, proprio per farli ambientare - racconta - essendo una città a 600 mt dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna illazione, ma l’unica cosa certa che tutti i nostri calciatori stanno in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati, purtroppo non sono riusciti neanche a rientrare a casa".

Dopo la nota pubblicata da Emanuele Filiberto di Savoia che ipotizza un avvelenamento della sua squadra mentre era a Ragusa per disputare i playout di serie D di calcio, contro i padroni di casa dell'Asd Ragusa Calcio (per la cronaca, partita che il team ragusano ha vinto per 6 a 0), arriva la risposta della societa' iblea attraverso i suoi legali. "Il Presidente dell'Asd Ragusa Calcio, Giuseppe Trapani e il medico sportivo della societa' hanno conferito mandato agli avvocati Fabrizio Cavallo e Francesco Guastella per sporgere querela nei confronti del dott. Emanuele Filiberto di Savoia, proprietario della squadra del Real Aversa, per le gravi affermazioni divulgate al termine del match che si e' disputato a Ragusa e che ha visto protagoniste le due formazioni impegnate nei play out del campionato di serie D". Nella nota si legge che "la dirigenza del Asd Ragusa calcio ritiene inaccettabili e deliranti le parole del dott. Emanuele Filiberto di Savoia che lascia intendere che vi sia stato addirittura una sorta di complotto ordito dal Asd Ragusa calcio, che avrebbe portato all'avvelenamento dei suoi giocatori che per questa ragione avrebbero perso il match in questione".