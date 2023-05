Pallanuoto, Ortigia e Telimar in vasca: in palio i preliminari di Champions

Si gioca domani alle 15 alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa Ortigia-Telimar, gara 1della finale per il terzo posto del campionato di Serie A1 di pallanuoto. In palio la qualificazione ai preliminari di Champions."I nostri avversari - ha detto l'allenatore del Telimar Gu Baldineti - sono arrivati davanti a noi nella stagione regolare e hanno il vantaggio della eventuale bella in casa. Noi però quest'anno ci siamo abituati a giocare fuori casa, visto che tutti gli scontri diretti del girone di ritorno li abbiamo affrontati in trasferta". Durante la stagione regolare la doppia sfida ha visto un pareggio a Siracusa e la vittoria dell'Ortigia a Palermo."L'Ortigia è un'ottima squadra - ha sottolineato Baldineti - Ha una difesa molto forte guidata da un portiere di altissimo livello come Tempesti. La rosa degli aretusei è davvero completa, con diversi giovani che da anni lavorano con il Ct della Nazionale Sandro Campagna". Dopo la partita di domani gara 2 è in programma sabato 20 a Palermo. Eventuale gara 3 sabato 27 a Siracusa. "Contro il Telimar sarà sempre la solita battaglia - ha detto il capitano dell'Ortigia Christian Napolitano - cercheremo di giocare come sappiamo. Dovremo avere la testa fredda, essere lucidi, calmi, perché il Telimar è una squadra ben organizzata, con un grande allenatore. Per me sono i favoriti, in questo momento, visto che nella seconda parte di stagione hanno perso solo due partite. All'inizio hanno faticato, poi si sono ritrovati. Dovremo fare la nostra partita ed essere bravi a mantenere alta l'attenzione in tutte e due le gare e nell'eventuale gara 3. Quello che conta è che due squadre siciliane sono già qualificate per le coppe europee. Questa finale che vale l'accesso in Champions deve essere prima di tutto una grande festa della pallanuoto siciliana".