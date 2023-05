Elezioni comunali, affluenza in calo: Ancona vicina al Centro destra

Ancona che passarebbe al centrodestra, Brescia che sembra rimasta di centrosinistra. Latina, retta da un commissario prefettizio, a sua volta data verso il centrodestra. Imperia che resterebbe guidata dall'ex ministro Claudio Scajola. Sono alcune delle prime, parziali indicazioni, che si possono trarre dall'inizio dello scrutinio del turno amministrativo. Scrutinio che procede ma si basa ancora in alcuni casi su poche decine di sezioni, in altri su appena tre o quattro. Unico dato definitivo, al momento, quello dell'affluenza, ferma al 59,03%. Alle precedenti elezioni fu del 61,22%, facendo registrare un calo del 2,19%. Si tratta della terza prova elettorale a sette mesi dell'insediamento del governo, che coinvolge 598 Comuni di Regioni a Statuto ordinario - in Sicilia e Sardegna, 128 e 37 Comuni - si votera' il 28 e il 29 maggio. Novantuno i Comuni sopra i 15 mila abitanti, 17 i capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare i Consigli comunali - Vicenza, Treviso, Sondrio, Brescia, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Latina, Terni, Brindisi, Teramo, Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani - con un solo capoluogo di Regione, appunto Ancona. Otto amministrazioni uscenti sono guidate dal centrodestra (Vicenza, Treviso, Sondrio, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Ragusa), cinque dal centrosinistra (Ancona, Brindisi, Brescia, Teramo, Trapani), due sono gestite da un commissario prefettizio (Latina e Catania) e una da Azione (Siracusa). Il centrodestra punta a strappare al centrosinistra qualche 'feudo' come Ancona, e confermare le amministrazioni uscenti. Il centrosinistra, e la segretaria Pd, Elly Schlein, in particolare, punta invece all'effetto Udine, dove registo' un mese fa una vittoria contro ogni pronostico, con Latina e Ancona in cima alle speranze.