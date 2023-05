Londra, Sunak abbraccia Zelensky: "Missili e droni per Kiev"

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky a Londra per colloqui con il primo ministro britannico Rishi Sunak, in una visita a sorpresa nella capitale britannica.

In un tweet, Volodymyr Zelenskiy ha scritto: "Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo.

Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni".

Sunak a Zelensky: 'Il coraggio del tuo Paese e' per noi un'ispirazione'. Zelensky ha detto che stanno lavorando alla creazione di "una coalizione per i jet" da guerra da fornire a Kiev. "Nel prossimo futuro sentirete alcune decisioni molto importanti, ma dobbiamo lavorarci ancora un po'", ha aggiunto Zelensky. La Gran Bretagna non ha intenzione di inviare jet da combattimento in Ucraina dopo che Kiev ha espressamente indicato di voler utilizzare gli F-16, ha però precisato il portavoce del primo ministro Rishi Sunak, sottolineado che la Raf non dispone di quel tipo di velivoli ma ha in dotazione i più sofisticati Typhoon e F-35. "Si sta discutendo con altri Paesi che utilizzano gli F-16", ha detto ancora il portavoce. Come dichiarato in precedenza da Downing Street, il Regno Unito si occuperà dell'addestramento di piloti ucraini, iniziando in estate con dei corsi di volo base per fornire capacità applicabili a diverse tipologie di aereo.

Il presidente ucraino è arrivato ai Chequers, la residenza ufficiale di campagna del primo ministro, a bordo di un elicottero militare Chinook delle forze armate britanniche. Il grosso velivolo, insieme a un altro elicottero dello stesso modello, è atterrato nei giardini della grande proprietà. Il presidente diventa così il primo leader internazionale a essere ospitato da Sunak nella residenza. Da parte sua, il premier britannico lo ha abbracciato non appena il leader ucraino è sceso dall'elicottero militare. "Bentornato", si legge sul profilo Twitter del leader del Regno Unito con la foto dell'incontro tra i due.

"Il coraggio e la forza d'animo" del presidente Volodymyr Zelensky e dell'Ucraina sono "un'ispirazione per tutti noi", ha detto il primo ministro britannico accogliendo all'interno della residenza di Chequers il leader ucraino. Mentre Zelensky ha risposto, "vi siamo grati dal profondo del cuore", riferendosi al massiccio sostegno militare fornito da Londra a Kiev. Sunak ha ricordato a Zelensky che si trovavano nella stanza usata da Winston Churchill per molti dei suoi discorsi radiofonici tenuti durante la Seconda guerra mondiale.

"Felice di incontrare di nuovo il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak. Continuiamo il nostro lavoro per la vittoria dell'Ucraina", ha scritto su Telegram Zelensky, pubblicando una foto con Sunak al suo arrivo a Chequers, in Regno Unito.

Il premier britannico Rishi Sunak ha peraltro lanciato un appello globale agli alleati occidentali per sostenere militarmente l'Ucraina "in questo momento cruciale", riferendosi alla controffensiva delle truppe di Kiev per respingere l'invasione russa. E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Downing Street diffuso prima dell'incontro col presidente Volodymyr Zelensky. Sunak si impegna a portare avanti il suo appello nel corso dei prossimi vertici internazionali al Consiglio d'Europa e nel G7.

"È tempo di rimuovere la più grande incertezza sulla sicurezza in Europa, ovvero approvare una decisione politica positiva sull'adesione alla Nato": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video al vertice sulla democrazia di Copenaghen. Lo riporta il Guardian. "Vale la pena farlo già al vertice di luglio. Questo sarà un segnale tempestivo", ha affermato Zelensky.

Il Regno Unito inizierà da questa estate ad addestrare piloti ucraini per sostenere gli sforzi di Kiev nella creazione di "una nuova forza aerea" dotata di jet F16 della Nato. Lo ha comunicato Downing Street nel giorno dell'incontro tra il premier britannico Rishi Sunak e il presidente Volodymyr Zelensky a Chequers, la residenza ufficiale di campagna del primo ministro. L'addestramento "va di pari passo con gli sforzi del Regno Unito per lavorare con altri Paesi sulla fornitura di jet F16, i caccia preferiti dall'Ucraina", si legge ancora nella nota. A febbraio Sunak aveva annunciato il nuovo programma di formazione per i piloti.