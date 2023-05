Modica, Mondadori e Fondazione Garibaldi preparano un mese di grandi appuntamenti culturali

Dopo il successo della presentazione del libro di Gianluca Gotto "Profondo come il mare, leggero come il cielo", e la presentazione del libro di Mauro Novelli "Storie di Montalbano 1994-2019" Mondadori BookStore e la Fondazione Garibaldi si preparano ai prossimi appuntamenti. Il 14 giugno, alle 19.30, all’auditorium di piazza Matteotti, sarà ospite di Mondadori BookStore e Fondazione Garibaldi, il giornalista Mario Giordano. Giordano presenterà il suo ultimo libro, ‘Maledette Iene’. “Un'inchiesta che farà tremare i polsi a molti potenti, che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere. La ricchezza immorale, illecita, illegale”

Poi, nei fine settimana dal 30 giugno e sino a fine luglio, sarà tempo di Scenari. Pif, Luisa Andreoli, Malika Ayane, Daniele Mencarelli, Flavia Cercato, Francesco Sole, Vera Gheno e, ultime in ordine di ‘si’, Lidia Ravera e il creatore di Rocco Schiavone: Antonio Manzini.