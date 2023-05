Vittoria, un altro fine settimana con tanti sold out a "Scenica festival"

Grande successo anche per il secondo fine settimana di “Scenica Festival”. Un fiume di persone ha popolato Vittoria seguendo con entusiasmo gli artisti presenti. Un viaggio intenso tra le arti performative quello di Scenica, edizione numero 15, che quest'anno si è arricchito di spazi, tempi e incontri e che continuerà a ritmo serrato ancora fino a domenica 21 maggio. I giorni appena conclusi hanno fatto registrare tanti sold out ed hanno visto esibirsi compagnie internazionali di grande calibro, nomi di altissimo livello e presenze importanti che attestano la manifestazione organizzata dall’associazione Santa Brigati, con il patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura, come uno degli eventi più significativi del panorama culturale della Sicilia.

(Foto Toto Clemenza)