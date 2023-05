Modica, terzo settore: incontro con i candidati a sindaco

Si avvicina la data delle elezioni amministrative per i comuni di Ragusa, Modica e Comiso, previste per il 28 e 29 maggio 2023. Allo scopo di approfondire i contenuti dei programmi elettorali dei diversi candidati a Sindaco, sono stati organizzati tre incontri – uno per Comune – da parte di diversi enti afferenti al Terzo Settore. Il primo incontro si è svolto a Ragusa lo scorso 12 maggio.

Martedì 16 maggio è la volta di Modica. I soggetti promotori dell’incontro sono il Forum del Terzo Settore, “Pro Diritti H”, “Modicaltra” ed il comitato promotore degli Stati Generali del Welfare, che congiuntamente hanno preparato una serie di domande su temi condivisi, ritenuti centrali per il futuro delle politiche sociali della comunità, incentrate su tematiche quali co-programmazione e co-progettazione, rigenerazione urbana, lavoro, disabilità. Non si tratterà di un confronto simultaneo tra i vari candidati, ma verrà fornito un uguale spazio a ciascuno di loro, cui saranno poste le medesime domande. L’incontro avrà luogo presso la sede del CSR di Modica (Circonvallazione Ortisiana Vico Paolo Orsi n. 18 – ex Treppiedi Sud), e si terrà dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

L'incontro è aperto alla cittadinanza e vuole essere un momento libero e proficuo di confronto su tematiche fondamentali per il futuro della città.