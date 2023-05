Siracusa, Legalità: incontro con gli studenti del Quintiliano

Con l’incontro tenutosi presso l’aula magna del plesso centrale del Liceo Statale Polivalente “Quintiliano”, i componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno chiuso una serie di 4 incontri organizzati nell’Istituto diretto dalla Preside, Simonetta Arnone.

Gli incontri, che fanno parte del progetto di educazione alla legalità promosso dalla Questura aretusea, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale, hanno visto una vasta partecipazione di studenti del Quintiliano, opportunamente preparati dai docenti e dalla referente per la legalità, Prof.ssa Mariella Argirì.

L’incontro, come i tre precedenti, ha coinvolto gli studenti sull’importanza del rispetto delle regole e delle leggi, sull’utilizzo consapevole dei social network, sul fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, sulla prevenzione ed il contrasto allo spaccio di droga, e sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso e sul significato dell’impegno antimafia. Gli studenti, invitati a porre domande sulle tematiche affrontate, hanno interagito con i relatori ponendo loro numerosi quesiti e pertinenti osservazioni.