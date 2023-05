Floridia, per l'Ascensione anche drappello di Carabinieri a cavallo

Ci sarà anche un drappello del 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo alla Festa dell’Ascensione di Floridia. Il reparto a cavallo si esibirà nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio su corso Vittorio Emanuele, all’interno del programma del Palio Ippico. Sette cavalli e altrettanti cavalieri sfileranno lungo il percorso, rievocando la celebre Carica di Pastrengo, episodio della battaglia del 1848 di cui furono protagonisti i Carabinieri Reali a difesa di Carlo Alberto di Savoia.

Nel corso dell’esibizione i cavalli verranno lanciati alla massima andatura simulando un’azione militare contro il nemico.

“La presenza del 4° Reggimento dei Carabinieri - sottolinea Marco Carianni, sindaco di Floridia - impreziosisce ulteriormente il programma della festa dell’Ascensione.

Siamo onorati di ospitare i Carabinieri a cavallo e di regalare alla cittadinanza uno spettacolo di tale portata.

Negli anni, il rapporto instaurato dall’Amministrazione con l’Arma dei Carabinieri, a livello comunale e provinciale, ci permette ogni giorno di garantire il controllo e la sicurezza del territorio floridiano.

Lavorare fianco a fianco ci consente di raggiungere risultati concreti e in breve tempo, nell’esclusivo interesse della comunità che rappresentiamo in sinergia”.

Tutt’oggi i reparti a cavallo dell'Arma dei Carabinieri continuano ad addestrarsi per conservare una gloriosa tradizione che risale agli antichi eserciti orientali e si è affermata nel corso delle campagne napoleoniche.