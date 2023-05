Volley, L’Eurialo Siracusa B vince il campionato territoriale S3. Sibilla Zampollini e Nuccia Fava: orgogliose delle ragazze

Piccole pallavoliste crescono. Le soddisfazioni per l’Eurialo Siracusa arrivano anche dal settore giovanile. Le ragazzine della squadra B della categoria S3 (ex minivolley) hanno vinto il campionato “Monti Iblei”, qualificandosi per la fase regionale. A Santa Croce Camerina ieri mattina si è disputato il concentramento finale. La compagine aretusea è stata inserita nel triangolare A con Green Sport A e Aurora A e si è imposta con entrambe in rimonta con il punteggio di 2-1. Contro la prima, parziali di 10-15, 15-7, 15-7; contro la seconda parziali di 13-15, 15-8, 15-14. In semifinale la compagine allenata dal professore Raffaele Moscuzza ha battuto l’Akrai in due set. Poi ha disputato la prima finale contro il Free Volley Vittoria e la seconda finale contro il Koira, vincendo entrambe le gare in due set.

Le giovanissime siracusane hanno dunque ceduto in totale solo due set nelle cinque gare disputate, dimostrando di avere una buona qualità tecnica ma anche tanta determinazione e voglia di arrivare in fondo. “Siamo orgogliose di ciò che hanno fatto le ragazze – hanno le istruttrici Sibilla Zampollini e Nuccia Fava – perché, nonostante il tentennamento iniziale, ci hanno creduto, mettendo tutto il loro impegno in campo. E’ stato emozionante vederle così contente di avercela fatta e di aver portato a casa il titolo di campionesse territoriali. Ora ci prepareremo per la fase regionale che si disputerà a Palermo il 28 maggio”.