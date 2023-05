Pallamano, sogno Final Eight “fallito” per gli Under 15 dell’Asd Handball Scicli Social Club

I ragazzi dell'Handball Scicli Social Club di Luca Ammatuna, dopo aver passato la fase regolare e quella ad orologio nel proprio girone escono battuti nel triangolare valido per la qualificazione ai play off Final Eight, subendo due sconfitte, la prima contro l’Aetna Mascalucia (21-25), la seconda ad opera del PSG Villaurea Palermo (15-18). Due sconfitte nel complesso dignitose ma che hanno dimostrato limiti mentali dei giovani gialloverdi, evidenziati nei due primi tempi delle gare disputate concedendo parecchio all’avversario, non riuscendo ad entrare in partita.

L’allenatore Luca Ammatuna ha affermato: “I ragazzi hanno fatto un soddisfacente percorso, faticando e divertendoci, siamo cresciuti partita dopo partita e abbiamo meritato sul campo la terza posizione nel nostro girone. Magra consolazione è la consapevolezza di aver lavorato bene e di dover ancora migliorare. Questa esperienza è andata male ma i ragazzi, soprattutto, per la loro giovane età sono stati favolosi”.

Il massimo responsabile del sodalizio gialloverde Carmelo Ficili ha aggiunto: “Il campionato Under 15 è stato un torneo molto formativo in cui abbiamo avuto conferme da un gruppo che si era misurato finora solo nel girone B regionale. Attendevamo di confrontarci con le migliori realtà isolane e abbiamo dimostrato qualche criticità, da cui partire per ben figurare la prossima stagione”. Lo stesso ha concluso: “Un grande ringraziamento va a Luca Ammatuna che sin dall’inizio della stagione si è dedicato alla crescita di questa ragazzi, formando un gruppo di ben 20 ragazzi molto unito, gran parte alla loro prima esperienza in questa disciplina. Senza di lui tutto ciò non sarebbe stato possibile”.