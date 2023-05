Il Pte di Pachino senza medici: Udicon e Codacons fanno fronte comune

Udicon e Codacons fanno fronte per scongiurare la chiusura del Presidio territoriale d'emergenza di Pachino (nella foto). Nella struttura sanitaria di contrada Cozzi da tempo non vengono garantiti tutti i turni per carenza di personale medico e, nei prossimi giorni, si rischia la chiusura temporanea e l'accorpamento al Pte di Rosolini. Il presidente di Udicon Sicilia, Salvatore Lorefice, ha già lanciato nei giorni scorsi un appello alle istituzioni sanitarie affinché possa essere trovata una soluzione tempestiva per scongiurare che il territorio della zona sud della provincia di Siracusa rimanga scoperto di una importante servizio sanitario. A sposare la battaglia di Udicon anche Codacons, rappresentata in provincia dal legale Bruno Messina. "Non si può sottacere - hanno dichiarato Salvatore Lorefice e Bruno Messina - e rimane inermi di fronte al declino della sanità. Chiederemo ai rappresentanti politici di questo territorio, regionali e nazionali, di presentare - se opportuno - interrogazioni parlamentari per sollecitare chi detiene la responsabilità di trovare una soluzione efficace in tempi celeri per garantire il funzionamento della struttura sanitaria".