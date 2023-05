Catania, controlli nel quartiere San Berillo: arrestato rapinatore

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro, del Nas e del 12° Reggimento “Sicilia”, unitamente a personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio delle aree della “movida catanese” del centro storico e del quartiere "San Berillo", nonché al controllo della circolazione stradale nelle principali arterie e piazze della città.

In tale contesto, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 31enne gambiano, domiciliato in via Plebiscito, per una rapina commessa in danno di una giovane donna. In particolare, il malvivente, dopo aver strattonato la vittima, le ha sottratto il borsello a tracolla contenente denaro ed effetti personali, ma è stato prontamente bloccato dopo un breve inseguimento a piedi dai militari, che stavano pattugliando via Di Prima nel quartiere "San Berillo". Nella circostanza, la perquisizione dell’uomo ha consentito di recuperare, oltre alla refurtiva, anche 0,6 grammi di marijuana, motivo per cui il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura quale “assuntore”, prima di essere tradotto presso la casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al momento della riconsegna della borsa (nella foto), la ragazza visibilmente scossa per l’accaduto, ha ringraziato sentitamente i militari dell’Arma, che hanno riscosso anche il plauso dei numerosi passanti che hanno osservato tutta la scena.