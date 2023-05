Catania, lotta al lavoro nero: multa di 27.000 euro a titolare di ristorante

Nel corso delle ispezioni presso i locali della movida del centro storico di Catania, i carabinieri hanno denunciato un 47enne catanese, titolare di un pub di via Gemmellaro, in quanto è stata riscontrata l’assenza della revisione prevista per la certificazione antincendio. All’uomo è stata altresì comminata una sanzione amministrative pari a 1.000 euro per carenze igienico sanitarie.

I militari, inoltre, hanno deferito un 33enne catanese, titolare di un ristorante di piazza Federico di Svevia, per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per aver impiegato 6 “lavoratori in nero”, elevandogli una maxi sanzione di circa 27.000 euro, con contestuale sospensione dell’attività. L’esercizio pubblico è stato sanzionato anche per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Per quanto riguarda invece i controlli in città, i Carabinieri di Catania hanno rivolto la loro attenzione al centro storico, disponendo una serie di posti di controllo e pattuglie appiedate. Tale attività ha consentito di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una ventina di veicoli, con l’elevazione di 7 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica, ed il sequestro amministrativo di 2 veicoli.