Muratore muore d'infarto mentre restaura una chiesa nel Cagliaritano

Un muratore di 64 anni, Raimondo Lecca, di Selargius (città metropolitana di Cagliari) è morto questa mattina mentre lavorava nel cantiere all'interno della chiesa di Guamaggiore. L'operaio, secondo quanto accertato dai carabinieri e dal 118, è deceduto per un arresto cardiaco mentre mentre eseguiva lavori di restauro della chiesa di Sebastiano Martire, in piazza Municipio.

Sul posto, insieme ai carabinieri di Furtei, Guasila e Sanluri, sono arrivati il personale medico del 118 e gli specialisti dello Spresal. Purtroppo il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La salma è stata già restituita ai familiari.