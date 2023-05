Scuola Stagno D'Alcontres a Modica, seminario su “Welfare di comunità e competenze trasversali”

Sabato 20 maggio, organizzato dalla Scuola per assistenti sociali “Stagno D’Alcontres” di Modica, dopo gli Stati Generali del Welfare, si terrà il terzo seminario formativo sul tema “Welfare di comunità e competenze trasversali: strumenti per riqualificare e rilanciare il welfare locale”, rivolto a 30 assistenti sociali, psicoterapeuti, progettisti e animatori di comunità della Sicilia sudorientale.

Il percorso formativo è ideato e guidato da Riccardo Mariani di Metodi Asscom & Aleph di Milano, esperto di progetti di sviluppo di comunità, formatore e consulente presso enti pubblici, cooperative ed enti del terzo settore, il quale ha contribuito al consolidamento della coprogettazione del Comune di Lecco fino alla costituzione dell’Impresa sociale Girasole, esperienza di partenariato pubblico-privato d’interesse nazionale.

Dopo i principi guida e contesti operativi per costruire Welfare di comunità e i lineamenti normativi e istituzionali per sostenere lo sviluppo del welfare locale (co-programmazione e co-progettazione), verranno esaminate e sperimentate le competenze trasversali di un “agente di comunità” che si voglia impegnare nei diversi contesti operativi per costruire con altri il bene comune.

La Scuola (www.unimodica.it) comunica, inoltre, che sono aperti i termini per le immatricolazioni al Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Messina per l’anno accademico 2023-2024, di cui la Scuola di Modica è sede decentrata, e che la Segreteria è disponibile per ogni informazione e assistenza allo 0932/947851 e all’indirizzo e-mail segreteria@unimodica.it .